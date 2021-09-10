Kahramanmaraş'ta Toplu Açılış Törenine bakanlarda katılım sağladı!

Törende ilk olarak aile ve sosyal hizmetler bakanı derya yanık konuştu. Bakan Yanık, 2 hafta önce ziyaret ettiği kente yeniden gelme sözü verdiğini hatırlattı.

Daha sonra sahneye çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın yeşil yapısının tarihi ve kültürüyle birleşerek bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Kahramanmaraş'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da törendeki konuşmasında, Kahramanmaraş'ın siyasetlerinde ve gönüllerinde çok farklı bir yeri olduğunu dile getirdi.

Törende konuşan diğer isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca bölge halkına en yüksek imkanları sağlamak adına sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam etmeye kararlı olduklarını vurguladı.