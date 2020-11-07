Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına sıkı denetim! Sürücüler ve yolcular uyarıldı
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.11.2020, 12:23 07.11.2020, 12:41
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekiplerince Demokrasi Meydanı'nda toplu taşıma araçları denetlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki denetimde araçları titizlikle inceleyen ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Denetimde yolcu ve sürücülere temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarıda bulundu.
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