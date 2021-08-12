Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına sivil denetim!

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarında hem karadan, hem de havadan trafik denetimlerini sürdürüyor.





Dulkadiroğlu ilçe jandarma komutanlığı trafik ekipleri son dönemde meydana gelen yolcu otobüsü ve minibüs kazalarını önlemek için sivil denetim gerçekleştirdi.





Ekipler daha sonra drone ile havadan trafik denetimi yaptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler başta olmak üzere 8 araç sürücüsüne trafik para cezası uygulandı.





Dulkadiroğlu trafik timlerince de “Öncelik hayatın öncelik yayanın” uygulaması yapılarak sürücüler ve yayalar bilgilendirildi.

Muhabir: Gökhan ÇALI