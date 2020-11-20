Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferlerinde değişiklik yapıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde sokağa çıkma yasağı üzerine, Kahramanmaraş'ta toplu taşımada yeni düzenlemeler yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 23:58 21.11.2020, 00:09
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma seferlerinde değişiklik yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu otobüs seferleriyle ilgili yeni bir düzenleme kararı alarak sefer sayılarının azaltıldığını bildirdi.

Büyükşehir sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hafta sonu belirtilen saatler arası uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı CUMARTESİ ve PAZAR günleri için otobüs sefer sıklıklarında değişimler görseldeki gibi olacaktır.

Günlük Toplu Taşıma Güzergah ve Saatlerine buradan ulaşabilirsiniz."

Toplu Taşıma Seferleri

#Kahramanmaraş #toplu taşıma seferleri #Toplu Taşıma #koronavirüs
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