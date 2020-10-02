Kahramanmaraş'ta toplu taşımada denetimler sürüyor!
Kahramanmaraş Büyükşehir, toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesi ve hijyen denetimlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 13:36 02.10.2020, 14:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toplu taşıma hizmeti sunan araçlarda, yolcu taşıma ve hijyen kurallarına yönelik takip gerçekleştiriyor.
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ulaşım Hizmetleri personelimiz yeni normal sürece yönelik denetim ve takiplerini sürdürmektedir. Hemşerilerimizin mesafe kuralına uymaları için oturma gruplarında ve araç zeminlerinde işaretlemeler yapılmıştır. Denetimlerimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.
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