Kahramanmaraş'ta torbacılara operasyon: 6 tutuklama

Yakalanan uyuşturucu tacirlerinden bin 220 adet hap, yaklaşık bir kilo esrar ve çeşitli miktarlarda eroin, bonzai ile metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sistematik takipler yaptı. Ekiplerin yaptığı takiplerde, 34 farklı yerde suçüstü şok baskınlar yapıldı. Baskınlarda 42'si uyuşturucu madde kullanan 6'sı ise torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı.



Operasyonda bin 220 adet uyuşturucu hap, yaklaşık bir kilogram esrar ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, eroin, kokain ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden elde edilen 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu alışverişinden elde edilen 5 bin 985 TL paraya el konuldu.



Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan şüpheliler Çetin C. (50), Halit E.(31), Mustafa B.(20), Ahmet D. (28), Harun Ç. (37) ve Yakup E. (38) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.