Kahramanmaraş'ta toz taşınımı nedeniyle oto yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Suriye üzerinden gelecek olan toz taşınımlarına karşı uyarılarda bulunduğu kentler arasında yer alan Kahramanmaraş’ta toz taşınımı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 13:40 03.06.2022, 18:36
Rüzgâr esintisiyle birlikte birçok kişiyi rahatsız eden tozlar evleri ve arabaları adeta tozla kapladı.
Toz taşınımının etkisiyle birçok araba görünmez hale gelirken yıkamacılarda ise yoğun kuyruklar oluştu.
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