Kahramanmaraş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde ve iller bazında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt verilerini açıkladı.

Verilere göre, Kahramanmaraş’ta bulunan 263 bin 320 aracın; 150 bin 99 adet otomobil, 6 bin 826 adet minibüs, 47 bin 295 adet kamyonet, bin 983 adet otobüs, 8 bin 117 adet kamyon, 23 bin 421 adet motosiklet, 24 bin 767 adet traktör ve 812 adet özel amaçlı araç olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı sonunda ise Kahramanmaraş’ta 262 bin 263 trafiğe kayıtlı araç bulunuyordu. Bir aylık süreçte araç sayısında bin 57 adet artış meydana geldi.

Öte yandan, Mayıs ayı sonuna kadar olan süreçte Kahramanmaraş’ta 12 bin 278 adet araç devri yapıldı.

Türkiye Genelinde İse Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40,0'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.