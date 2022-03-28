banner86

banner85

Kahramanmaraş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 12:04
Kahramanmaraş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!

Buna göre, Türkiye'de Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 260 055 oldu. Hatay’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 532 833 oldu. Osmaniye’de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 180 170 oldu.

ŞUBAT AYINDA 66 BİN 567 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %5,9'unu traktör, %3,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,2 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,7 ve traktörde %16,1 artarken minibüste %38,4, kamyonette %36,4, kamyonda %29,9, otomobilde %17,7, otobüste %12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda %5,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,3 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %43,1, motosiklette %15,6 ve kamyonda %5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %32,0, traktörde %31,2, otomobilde %19,4 ve kamyonette %11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 385 BİN 84 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 571 BİN 505 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,1'ini otomobil, %17,5'ini kamyonet, %7,4'ünü motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 34 BİN 421 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,8'i Hyundai, %11,7'si Renault, %10,0'ı Fiat, %9,5'i Toyota, %8,4'ü Dacia, %5,0'ı Peugeot, %4,6'sı Skoda, %4,5'i Honda, %4,4'ü BMW, %4,2'si Citroen, %4,0'ı Volkswagen, %3,8'i Opel, %2,9'u Audi, %2,5'i Mercedes-Benz, %2,1'i Ford, %1,7'si Volvo, %1,5'i Kia, %1,4'ü Seat, %0,8'i Nissan, %0,5'i Jeep ve %2,7'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 142 BİN 396 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %26,3 azalarak 142 bin 396 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,9 azalarak 6 bin 217 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %71,7'Sİ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %71,7'si benzin, %16,8'i dizel, %9,8'i elektrikli veya hibrit olup %1,7'si LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 781 bin 610 adet otomobilin ise %37,5'i dizel, %35,8'i LPG, %25,7'si benzin yakıtlı olup, %0,7'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %27,0'ı 1301-1400, %25,8'i 1401-1500, %6,5'i 1501-1600, %6,5'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 31 BİN 709'U BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %41,6'sı beyaz, %27,6'sı gri, %10,5'i mavi, %7,8'i kırmızı, %6,5'i siyah, %3,2'si turuncu, %1,3'ü yeşil, %0,8'i sarı ve %0,7'si kahverengi renklidir.

#Kahramanmaraş #Trafik #Araç #araç sayısı #Aksu Tv #aksu tv haber #TÜİK
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19