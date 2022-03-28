Kahramanmaraş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı!

Buna göre, Türkiye'de Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kahramanmaraş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 260 055 oldu. Hatay’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 532 833 oldu. Osmaniye’de ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 180 170 oldu.

ŞUBAT AYINDA 66 BİN 567 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %15,7'sini kamyonet, %5,9'unu traktör, %3,6'sını kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,2 AZALDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,7 ve traktörde %16,1 artarken minibüste %38,4, kamyonette %36,4, kamyonda %29,9, otomobilde %17,7, otobüste %12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda %5,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,3 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %43,1, motosiklette %15,6 ve kamyonda %5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %32,0, traktörde %31,2, otomobilde %19,4 ve kamyonette %11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 385 BİN 84 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 571 BİN 505 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,1'ini otomobil, %17,5'ini kamyonet, %7,4'ünü motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,7'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 34 BİN 421 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %13,8'i Hyundai, %11,7'si Renault, %10,0'ı Fiat, %9,5'i Toyota, %8,4'ü Dacia, %5,0'ı Peugeot, %4,6'sı Skoda, %4,5'i Honda, %4,4'ü BMW, %4,2'si Citroen, %4,0'ı Volkswagen, %3,8'i Opel, %2,9'u Audi, %2,5'i Mercedes-Benz, %2,1'i Ford, %1,7'si Volvo, %1,5'i Kia, %1,4'ü Seat, %0,8'i Nissan, %0,5'i Jeep ve %2,7'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 142 BİN 396 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %26,3 azalarak 142 bin 396 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %15,9 azalarak 6 bin 217 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %71,7'Sİ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %71,7'si benzin, %16,8'i dizel, %9,8'i elektrikli veya hibrit olup %1,7'si LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 781 bin 610 adet otomobilin ise %37,5'i dizel, %35,8'i LPG, %25,7'si benzin yakıtlı olup, %0,7'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %32,6'sı 1300 ve altı, %27,0'ı 1301-1400, %25,8'i 1401-1500, %6,5'i 1501-1600, %6,5'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 31 BİN 709'U BEYAZ RENKLİDİR

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin %41,6'sı beyaz, %27,6'sı gri, %10,5'i mavi, %7,8'i kırmızı, %6,5'i siyah, %3,2'si turuncu, %1,3'ü yeşil, %0,8'i sarı ve %0,7'si kahverengi renklidir.