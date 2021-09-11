Kahramanmaraş'ta trafik denetiminde toplam 21.549 TL ceza kesildi
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 08 Eylül 2021 günü okul ve yaya geçitlerinde eş zamanlı olarak trafik denetimi yapılmıştır.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 11:07
Denetimde özellikle öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde okul geçidini kullanmaları konusunda bilgi verilmiş ve okul geçidinin kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verilmiştir. Okul ve Yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının öğrenci ve yayalarda olduğu konusunda araç sürücülerinde farkındalık yaratmak maksadıyla (Pankart, el broşürü ve birebir Bilgi vermek suretiyle) bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca denetimde trafik kurallarını ihlal eden (37) sürücüye toplam (21.549) TL trafik idari para cezası uygulanmış ve (18) araç trafikten men edilmistir. Okul ve yaya geçidinde meydana gelebilecek kazaların önlenmesine yönelik denetim faaliyetleri belirli bir plan dahilinde aksatılmadan devam edecektir.
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