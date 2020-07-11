Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Elbistan'da, hafif ticarı aracın, tırı sollarken, park halinde duran başka bir hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Orhangazi Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, Ergenekon Caddesinde meydana geldi. Halil M. idaresindeki 46 AAH 607 plakalı tır ile Muzaffer A. idaresindeki 37 PF 549 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette ilerlediği sırada, tırı sollamak isteyen Muzaffer A., park halinde duran ve sahibi öğrenilemeyen 46 E 5030 plakalı hafif ticari araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle araç şoförü Muzaffer A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra tedavisi için Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de kazayla ilgili tahkikat başlattı.