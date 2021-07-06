Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Kahramanmaraş haberi: Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 20:34
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yahya Kemal Mahallesinde 46 KG 133 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İsmail K., Şehit Mehmet Tahtalı sokaktan gelen Abdurrahman Ş. idaresindeki 46 DG 595 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Abdurrahman Ş. çarpmanın etkisiyle yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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