Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Kahramamaraş’ın pazarcık ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.09.2021, 10:59 11.09.2021, 13:34
Adana-Gaziantep Otoyolunda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Denizli’de görev yapan polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Tırın altına giren otomobilde bulunan Ensar Erkut, Efdal Erkut ve Furkan Erkut isimli kardeşler kaza sonucu ağır yaralandı.
Yararılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştırıldıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Memuru Ersar Erkut ve kardeşi Efdal Erkut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Furkan Erkut’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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