Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı
Kahramanmaraş Elbistan Göksun kara yolu Akçırı Mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.06.2021, 18:46
Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinden Elbistan yönüne ilerleyen Abdullah Erden (19) idaresindeki 09 SD 038 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Durmuş Buyunduruk (41)idaresindeki 46 EU 576 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Resul Çiçek (20), Mehmet Ali Tatar (20), ile Yusuf Buyunduruk (62) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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