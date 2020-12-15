Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2020, 15:34
M.B. idaresindeki 46 ACT 468 plakalı minibüs, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolu Seyrantepe Mahallesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile S.B. (39), Y.K. (35), T.B. (13) E.B. (11) ve D.B. (15) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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