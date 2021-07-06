Kahramanmaraş'ta trafik kazası!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 18:26
İsmail K.'nin kullandığı 46 KG 133 plakalı otomobil, Yahya Kemal Mahallesi Şehit Mehmet Tahtalı Sokak'ta Abdurrahman Ş. idaresindeki 46 DG 595 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan sürücü Abdurrahman Ş, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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