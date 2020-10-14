Kahramanmaraş'ta trafik kazası! İki otomobilin çarpıştı
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 14.10.2020, 16:45 14.10.2020, 19:35
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Olay saat 18.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, dayızade Mehmet efendi caddesinde meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekibi çağrıldı. Trafik ekipleri gerekli incelemeleri yaparak, araç sürücülerine alkol testi uyguladı.
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