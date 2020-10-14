Kahramanmaraş'ta trafik kazası! İki otomobilin çarpıştı

Olay saat 18.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi, dayızade Mehmet efendi caddesinde meydana geldi.



Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekibi çağrıldı. Trafik ekipleri gerekli incelemeleri yaparak, araç sürücülerine alkol testi uyguladı.



