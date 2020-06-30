Kahramanmaraş'ta trafik polisleri bu sefer yayaları uyardı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri yaylar üzerine bir uygulama yaparak yayaların kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmelerine yönelik uyarılarda bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2020, 17:19 30.06.2020, 17:39
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürlüğüne bağlı ekipler yayaları kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmeleri hususunda uyardı.
Yaya önceliği ve güvenliğine yönelik olarak yapılan bilgilendirme uygulamasında kontrollü ve kontrolsüz kavşaklarda yayaların yapmaları gerekenler korona virüs sebebiyle broşür dağıtılmadan içerik bilgileri okunarak 600 kişi bilgilendirdi.
İçişleri Bakanlığınca 2020 yılının da yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesinin ardından zaman zaman bilgilendirme uygulamalarını yaptıklarını söyleyen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Ve Denetleme Müdürü Hakan Doğan amaçlarının ceza yazmak olmadığının altını çizdi.
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