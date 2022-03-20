Kahramanmaraş'ta tren kazası!

Mesut O. yönetimindeki 46 ACA 293 plakalı hayvan taşıyan kamyonet, Fatih Mahallesi kontrolsüz hemzemin geçitte duramayarak Malatya istikametinden gelen hareket halindeki trenle çarpıştı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mesut O. ve Erhan O, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.