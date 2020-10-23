Kahramanmaraş'ta TÜGVA gönüllüleri sabah namazında buluştu!

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak bir araya gelen tügva gönüllüleri bu geleneği sürdürmeyi ve sabah namazının önemini tüm gençlere aşılamayı hedefliyor.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu geleneği sürdürdüklerini dile getirdi.