Kahramanmaraş'ta TÜGVA gönüllüleri sabah namazında buluştu!
Salgın nedeni ile bir süre ara verilen TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği'nin düzenlediği sabah namazı buluşmaları tekrar başladı.
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2020, 18:04 23.10.2020, 19:41
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak bir araya gelen tügva gönüllüleri bu geleneği sürdürmeyi ve sabah namazının önemini tüm gençlere aşılamayı hedefliyor.
TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu geleneği sürdürdüklerini dile getirdi.
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|3