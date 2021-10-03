Kahramanmaraş'ta Türk Halk Müziği konseri!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2021, 15:02 03.10.2021, 15:46
Bu kapsamda Kahramanmaraş kent orkestrası tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.
Çok sayıda türkü severin katıldığı konserde sanatçılar Türkiye'nin birçok yöresinden seslendirdikleri eserlerle dinleyenlerin beğenisini kazandı.
Kahramanmaraş kent orkestrası kurucu üyesi Mehmet Ali Zarifoğlu, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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