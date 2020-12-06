Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay’ı gönülleri fethetmeye devam ediyor

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi, İl Kadın ve İl Gençlik Kolları işbirliğiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde yardıma muhtaç ailelere ve 65 yaş üstü vatandaşlara gıda kolisi yardımı ve minik çocuklara mont dağıtımı yaptı.

Kentin birçok noktasına yardım eli uzatan Türk Kızılay’ı öncelikle 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koştu. Onlara gıda kolisi yardımı yapan ekipler ziyaret ettikleri vatandaşların dertlerine ortak oldu.

Yüz yıllardır yardıma muhtaç olan vatandaşların yanında olmaya çalışan ve dertlerine çözüm bulma hayretinde olan Türk Kızılay’ı yaptığı yardımlarla yüzlerde tebessüme sebep oldu.

Ziyaret ettikleri bir mahalle de minik çocuklara mont dağıtımı yapan Kızılay gönüllüleri miniklerin heyecanına da ortak oldu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu şu ifadelere yer verdi.