Kahramanmaraş'ta Türkiye Judo Şampiyonası!
Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirilen yıldızlar türkiye judo şampiyonasının açılış seromonisi gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2022, 17:54 14.05.2022, 19:58
Açılış sporcuların yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
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|36
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|36
|55
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|49
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|48
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|48
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|35
|48
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|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
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|35
|45
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|35
|45
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|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
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|35
|38
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|35
|12
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|O
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|1. M.City
|36
|89
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|36
|86
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|70
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|36
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|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
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|36
|50
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|36
|47
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|45
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|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
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|36
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|36
|40
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|35
|36
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|35
|34
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|36
|34
|19. Watford
|36
|23
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|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
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|36
|67
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|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
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|36
|56
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|36
|52
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|47
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|37
|45
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|43
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|36
|42
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|41
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|39
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|36
|38
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|37
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|35
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|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
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|36
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