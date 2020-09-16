Kahramanmaraş'ta Uluslararası Öğrenciler Buluşması gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Kültür Günü programı Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile yabancı uyruklu öğrenciler katıldı.

Başkan Güngör: “Kahramanmaraş Milli Mücadeleye öncülük etmiştir”

Yabancı uyruklu öğrencilere Kahramanmaraş ile alakalı bilgiler aktaran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “Kahramanmaraş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolunda giden süreçte Fransızlara karşı kendi imkanları ile mücadele ederek kendini kurtaran bir şehirdir. Bu mücadelesi bir kıvılcımı oluşturmuş ve ülkemizin kurtuluşuna vesile olmuştur” dedi.

Başkan Güngör: “Ülkenizin refahı sizlerin elinde”

Öte yandan öğrencilere tavsiyede de bulunan Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ta 3 bin civarında yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çekerek: “Ben sizlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her nerede eğitim görürseniz görün amacınız kendi toplumunuzun refahını geliştirmek olsun. Çünkü bir toplumun gelişmişliğini ve refahını ancak o toplumun insanları gerçekleştirebilir. Gidin okuyun kendinizi geliştirin ve toplumunuza faydalı insanlar olun. Doğup büyüdüğünüz topraklara borcunuz olduğunu unutmayın. Ülkenizin ve toplumunuzun refahının sizin elinizde olduğunu asla unutmayın. Dünyanın neresinde bir yetim, mazlum var ise oralara imkanlarınız dahilinde yetişmeye çalışın” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Çam: “Dünyaya mesaj verirken Kahramanmaraş’ı da katmak istedik”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programda Türkiye’nin dünyaya bir takım mesajlar verdiğine dikkat çekerek: “Bu mesajları verirken, Kahramanmaraş’ı da katmak istedik. Kahramanmaraş, kendi kendini kurtarmış bir şehrimiz. Bugün ülkemiz Akdeniz ve Ege de bir takım mesajlar verirken, Kahramanmaraş’ı dolayısıyla da Kurtuluş Savaşımızı hatırlatıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Çam, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında bir protokol imzalandığına dikkat çekerek: “Uluslararası Kültürel İş Birliği Protokolü

ile gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Yunus Emre Enstitümüz ortaklaşa birçok alanda kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleri yürütecekler” diye konuştu.

Programın sonunda davetliler Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni gezdiler.