Kahramanmaraş'ta üretilen yavru alabalıklar ilgi görüyor!

İlçedeki 70 havuzlu tesisinde yaklaşık 3 milyon alabalık üretimi gerçekleştiren Aydın Gözüaçık, Türkiye'nin çeşitli illerindeki balık üreticilerin yavru balık ihtiyacını karşılıyor.





Gözüaçık, yıllık ortalama 3 milyon olan üretim hedefini arttırmayı planladığını belirterek, "Ürettiğimiz yavru balıkları Sivas, Tokat, Kayseri, Elazığ, Trabzon ve Tunceli gibi balık üretimi yapılan tesislere satıyoruz. Yavru balıkların ağırlığı 1 gram ile 25 gram arasında değişmektedir. Satış sorunu yaşamadığımız için hedefimiz bu rakamı 5 milyon adede çıkarmaktır." dedi.





Yetiştirmek üzere yavru balık alan Tuncelili üretici Erdinç Ünlü ise bu balıkları kendi tesisinde istediği büyüklüğe gelene kadar baktıklarını daha sonra ise yurt içi ve yurt dışına pazarladıklarını söyledi.