Kahramanmaraş'ta üretim kontrol altında!
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç ve teknik personellerle birlikte Suçatı, Şahinkayası ve Tekir mahallelerinde iyi tarım uygulamaları kapsamında üretim yapılan ayva bahçeleri ile İlçede üretim konusunda önemli bir yer tutan çilek bahçeleri ziyaret edildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2020, 15:42 13.07.2020, 15:46
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Üretimin ve kalitenin daha iyi seviyelere getirilmesi yönünde görüşmeler yapılarak üreticilerin sorunları ve talepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
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