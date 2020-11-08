Kahramanmaraş'ta ürperten görüntü! Bahçesini çapalıyordu...

Alınan bilgiye göre, Osman Kutlu, (37) Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada ayaklarını çapa makinesine kaptırdı.



Yakınlarının haber vermesi üzerine tarlaya 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Ekipler, çapa makinesinin çarkını spiral ile keserek Kutlu'nun ayaklarını sıkıştığı yerden çıkarttı.



Kutlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.