Kahramanmaraş'ta ‘Üst ve Epi Paleolitik’ döneme ait Yusuf'un Kayası gün yüzüne çıkıyor!

Tarımda, eğitimde, turizm de marka ilçe olma yolunda ilerleyen Pazarcık, İbrahim Yılmazcan ile atılıma geçti. Pandemi süreci boyunca ilçesinde sağlık adına önemli işlere imza atan Başkan Yılmazcan, Turizm atağının startını, normalleşme adımları sonrası, Yusuf'un Kayasına 27 bin TL ödenek çıkararak başlattı. Yusufun Kayası ile ilgili geçen yıl başlattığı çalışmalara devam eden Başkan Yılmazcan, bu tarihi mirasa sahip çıkacaklarını, Pazarcık’ın turizmden hak ettiği payı almak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Uzun yıllar eğitimde yöneticilik yaparak bir birinden başarılı öğrencileri bürokrat ve iş hayatına kazandıran Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ilçesindeki değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara hız verdi.

Öte yandan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç.Cevdet Merih Erek tarafından yapılan bilimsel yüzey araştırmaları bulgularına göre; Aksu vadisindeki Yusufun Kayası epi paleolitik-eskitaş dönemine ait olduğu belirlendi.

Konu hakkında bir açıklama yapan Başkan Yılmazcan: “Bizim tek sevdamız Pazarcık. İlçemizin tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkması için çalışmalara başladık. Halka hizmet hakka hizmet düsturu ile çalışıyoruz. Yusuf'un Kayası da Pazarcık için önemli bir turizm zenginliği. Bu zenginliği hem Pazarcık halkına hem de Türkiye’nin tümüne duyuracağız. Bu mağara Aksu vadisinde bulunuyor. Yusuf'un Kayası olarak bilinen alandaki mağara evin ‘epi paleolitik-eskitaş’ dönemine ait olduğu ve M.Ö.14.bin yıla kadar bir tarihinin olduğunu Müze Müdürlüğümüz ve bilim adamlarımızın çalışmalarıyla belirlenmişti. Geçen sene başlattığımız bu çalışmaya ek olarak bu senede önemli adımlar atacağız” dedi