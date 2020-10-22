Kahramanmaraş'ta 'Uygulamalı Çiftçi Okulu' açıldı!

Türkoğlu İlçesi Kadıoğluçifliği Mahallesi’nde düzenlenen programa FAO Türkiye ekibini temsilen Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, Saha Koordinatörü Baran Kenan POLAT ve Uygulamalı Çiftçi Okulları Koordinatörü Fatih BOZDEMİR ile Türkoğlu İlçe Kaymakamı Gürbüz SALTAŞ, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan BOZDOĞAN, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT katıldı.

Programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt'un açılış konuşmasını yaptı.

Ardından Türkoğlu İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş FAO yetkililerini ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman konuşmasında proje hakkında katılımcılara bilgi verirken, proje kapsamındaki kursların tüm kursiyerlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program, seralarda uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerlerin ziyaret edilmesiyle sona erdi.