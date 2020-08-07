Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ile mücadele: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada çeşitli miktarlarda Metamfetamin.Eroin,Sentetik Hap ile 1 Adet av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi,17 şüpheli suçüstü yakalandı.Yakalanan şüphelilerden 3'ü uçuşturucu ticareti kapsamında tutuklandı.