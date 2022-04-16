Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2022, 19:05
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken, H.A. (51), E.T. (35) ile H.Ç'yi (26) gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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