Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 11:26
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göksun ilçesi Aslançiftliği Mahallesi'nde bulunan E.B'nin (40) evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreste dedektör köpeklerle arama yapan ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma apartı ele geçirirken ikamette bulunan E.B. (40) ve A.D'yi (41) gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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