Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen operasyonda 730 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 21.11.2020, 14:36
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu!

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, Ekinözü ilçesine bağlı kırsal Çiftlikkale Mahallesi'nin Davutlar mezrasında bulunan bir şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada 764 gram kubar esrar ele geçiren ekipler,  H.T'yi gözaltına aldı.

#Uyuşturucu Operasyonu #Kahramanmaraş
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