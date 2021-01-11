Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 298 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı

Elbistan'da içinde 3 şahsın bulunduğu bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde eşkali belirlenen aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 298 adet ecstasy hap ele geçirilirken, araçta bulunan şüpheli E.Z, A.B ve S.A gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Z. ile A.B. tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.