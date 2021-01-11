Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Elbistan’da 298 adet ecstasy hap ele geçirildi 2 kişi tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2021, 14:14
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 298 adet uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi tutuklandı
Elbistan'da içinde 3 şahsın bulunduğu bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde eşkali belirlenen aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 298 adet ecstasy hap ele geçirilirken, araçta bulunan şüpheli E.Z, A.B ve S.A gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliğine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Z. ile A.B. tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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