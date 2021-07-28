Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki eve operasyon düzenlendi. 2 kişinin ikamet ve bahçelerinde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri bitkisi ile 74 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.İ. (42) ve İ.U.(76) gözaltına alındı.