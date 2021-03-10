Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Göksun-Elbistan kara yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yaklaşık 7 kilogram esrar ele geçirilirken, B.A, K.D.E. ve A.G. gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.