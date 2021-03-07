Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Ekipler, bir miktar uyuşturucu ile bazı malzemeler ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F.A, A.K, S.S, F.U. ve S.Ö, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.