Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde belirledikleri 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, narkotik köpekleri "Safir" ve "Atos" ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T, E.K, M.T, İ.Y, G.B, Y.G. ve R.Y. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.