Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 09:43
İl Jandarma Komutanlığı ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Izgın Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, ekili vaziyette 144 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda İ.K. gözaltına alındı.
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