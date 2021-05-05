Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan taksi şoförü T.Ç'nin ifadesinden yola çıkarak çalışma yürüten ekipler, bir adrese operasyon düzenleyerek T.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ile T.Ö. tutuklandı.