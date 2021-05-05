Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 16:39
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir ticari takside yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Gözaltına alınan taksi şoförü T.Ç'nin ifadesinden yola çıkarak çalışma yürüten ekipler, bir adrese operasyon düzenleyerek T.Ö'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ile T.Ö. tutuklandı.
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