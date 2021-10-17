Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 21:24
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.E, İ.İ. ve S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri belirledikleri adreste gözaltına aldı.
Şüphelilerin aracında narkotik köpeği "Alfi" ile arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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