Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan biri cezaevi firarisi 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2021, 22:11
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Parmak izi kontrolü yapan ekipler, bu kişilerden birinin uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden bir süre önce firar eden A.K. (30) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan A.K. ve beraberindeki E.K. (31), emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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