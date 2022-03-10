Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 17:43
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.K'nın evinde yapılan aramada, 400 gram bonzai ile 30 gram metamfetamin, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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