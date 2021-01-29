Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sanığına ağır ceza

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Göksun ilçesinde narkotik polislerinin yaptıkları çalışma neticesinde yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde yakalanan N.K.’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık N.K., savunmasında uyuşturucu maddeyi kullanıcı olduğu için bulundurduğunu, satıcı olmadığını ifade ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl hapis ve 28 bin lira adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına hükmetti.