Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu!
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 16:14
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 10 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenledi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, bazı evlere koç başı kullanarak girildi. Ekiplerin uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldığı operasyonda, gözaltı kararı verilen 10 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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