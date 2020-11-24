Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 02:16 24.11.2020, 02:19
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik aralıksız takip yapmaya devam ediyor. Adım adım takip yapan polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen iki ayrı  operasyonda bir araçta yapılan aramada zula tabir edilen gizli bölmesinde saklanan uyuştucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda paketlenmiş halde  metamfetamin, eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki ayrı operasyonda yakalanan E.A.(32),Ö.F.K.( 25), İ.S. (34) ve  M.A.E. (24) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Çevre illerden getirdikleri uyuşturucu maddeleri il merkezinde satarken suçüstü yakalanan 4 kişi uyuşturucu ticareti suçundan Adliyeye sevk edildi. Şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine konuldu.

#Kahramanmaraş #Uyuşturucu satıcısı #Tutuklandı
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