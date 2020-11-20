Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis ve 30 bin Lira adli para cezası!
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polisin yaptığı aramada iç çamaşırında uyuşturucu madde bulunan ve Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 13:52
Afşin’de 2019 yılında, polisin istihbari çalışması sonucunda ilçe merkezinde yapılan üst aramasında 858 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilen G.D.(31) nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık G.D. ve avukatı katıldı.
Mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanık, samimi olarak konuşacağını belirterek, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasını kabul edip, pişman olduğunu söyledi.
Daha önce de aynı suçtan ceza aldığı öğrenilen sanık, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunarak, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
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