Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 8 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik aralıksız takip yapmaya devam ediyor.Adım adım takip yapan polis ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısları suçüstü yakalıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kuryelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda zula edilerek saklanmış uyuştucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısıları H.D.K. (25), İ. K.(21), T.Ş. (31), B.Ş.(18), S.Ş.(28), Ö.Y. (21), K.Ö.(23), S.D.(29) isimli 8 kişiyi yakalandı.

Çevre illerden uyuşturucu madde getirerek sokak satıcısı torbacılar vasıtasıyla İl Merkezinde tenha alanlarda, parklarda ve sokak başlarında satış yapan şüpheliler adım adım takip edilerek yakalandı.

8 şüpheli Uyuşturucu ticareti suçundan Adliyeye sevk edildi.

Çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 8 şüpheli cezaevine götürüldü.