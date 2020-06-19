Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 1 kişi tutuklandı
Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 20:22
32
Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan - Göksun yolunda yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Gaziantep ilinden geldiği tespit edilen araçta ve araçta bulunan bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada neticesinde, toplam 153.75 gram ateş buz metamfetamin Uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
23°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 19 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:31
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:43
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|29
|60
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Sheffield United
|29
|44
|7. Wolverhampton
|29
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|29
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|29
|26
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|29
|64
|2. Real Madrid
|29
|62
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Atletico Madrid
|29
|49
|5. Getafe
|29
|47
|6. Real Sociedad
|29
|47
|7. Villarreal
|29
|44
|8. Valencia
|29
|43
|9. Granada
|29
|42
|10. Athletic Bilbao
|29
|39
|11. Levante
|29
|35
|12. Deportivo Alaves
|29
|35
|13. Osasuna
|29
|35
|14. Real Betis
|29
|34
|15. Real Valladolid
|29
|33
|16. Eibar
|29
|28
|17. Celta de Vigo
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|25
|19. Espanyol
|29
|24
|20. Leganés
|29
|23