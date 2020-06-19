Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 1 kişi tutuklandı

Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan - Göksun yolunda yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Gaziantep ilinden geldiği tespit edilen araçta ve araçta bulunan bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada neticesinde, toplam 153.75 gram ateş buz metamfetamin Uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.