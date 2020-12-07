Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanığına 9 yıl 2 ay hapis cezası
Kahramanmaraş'ta "uyuşturucu madde ticareti yaptığı" gerekçesiyle yargılanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis ve 40 bin lira para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2020, 17:24
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.K. ile avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ilçe girişinde durdurulan aracında yapılan aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, N.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık N.K. savunmasında uyuşturucuyu Gaziantep'ten satmak amacıyla getirdiğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verdi.
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